Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı

Maganda dehşetinin adresi bu kez İstanbul Esenler oldu. Seyir halindeki taksiciyle, bir servis şoförü arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu.

Taksici henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı servis şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inen taksi şoförü, servis şoförüne ağır küfürler yağdırdı.

SERVİS ARACINA SALDIRDI

Servis şoförünü ölümle de tehdidi eden taksici, "İnşallah bir haberde görürüm onu" diyerek adamın aracına vurdu.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ettiği küfürler sonrası taksicinin yanındaki kadın da taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracına binmek üzereyken tekrar geri çıkan şoför, "O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" dedi. O sırada yanındaki kadın da taksiciye tepki gösterdi.

Dehşet anları ise anbean kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada ise birçok paylaşım yapıldı.