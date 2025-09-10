Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı

Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Esenler'de bir trafik magandası, tartıştığı servis şoförüne küfürler yağdırıp aracına saldırdı. Maganda taksici bununla da yetinmeyip kan donduran bir tehditte bulundu: O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm.

Maganda dehşetinin adresi bu kez İstanbul Esenler oldu. Seyir halindeki taksiciyle, bir servis şoförü arasındaki tartışma sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Taksici henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı servis şoförü ile tartışmaya başladı. Aracından inen taksi şoförü, servis şoförüne ağır küfürler yağdırdı.

SERVİS ARACINA SALDIRDI

Servis şoförünü ölümle de tehdidi eden taksici, "İnşallah bir haberde görürüm onu" diyerek adamın aracına vurdu.

Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı - 1. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Ettiği küfürler sonrası taksicinin yanındaki kadın da taksi şoförüne tepki gösterdi. Aracına binmek üzereyken tekrar geri çıkan şoför, "O görüntüyü haberde görürsem ailendeki bütün erkekleri öldürürüm" dedi. O sırada yanındaki kadın da taksiciye tepki gösterdi. 

Esenler'deki taksici dehşeti kamerada! Tehdidine yanındaki bile sessiz kalamadı - 2. Resim

Dehşet anları ise anbean kameralara yansıdı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyada ise birçok paylaşım yapıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnşaat malzemesi ihracatı 30 milyar doları aştıHavalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den müjdeli haber var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktı - 3. SayfaGenç hafız Onur’un acı sonu… Cenazede kahreden gerçek ortaya çıktıKayınpederi tarafından katledildi! Kızının ifadesi kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti! - 3. SayfaBu sözler kan dondurdu: Babam tuttu, dedem kesti!Bu ilk değilmiş! Eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü - 3. SayfaEşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdüOtomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi - 3. SayfaOtomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdiİstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık... - 3. Sayfaİstanbul'da rezidansta dehşet!İmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma: Cahillik yaptım - 3. Sayfaİmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma...
Sonraki Haber Yükleniyor...