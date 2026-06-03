Esenyurt’ta eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle bunalıma girdiği öne sürülen kadın, çıktığı apartmanın 4. katından kendini aşağı bıraktı. İtfaiyenin açtığı şişme yatağa düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kadın, eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle apartmanın 4. katına çıktı.

İTFAİYENİN ŞİŞME YATAĞI HAYATINI KURTARDI

Bina önünde toplanan vatandaşlar kadını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına şişme yatak kurdu. Bir türlü ikna olmayan kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Hava yatağına düşen kadın, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurtta yürekleri ağza getiren olay: 4. kattan kendini boşluğa bıraktı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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