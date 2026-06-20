İhlas Haber Ajansı
Fatih'te sıcak saatler! 400 yılık Büyük Valide Han yandı
Fatih’te bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tarihi yapının çatısında hasar meydana geldi.
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3. Sayfa az önce
400 yıllık Büyük Valide Han'ın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
- Yangın saat 22.45 sıralarında Taya Hatun Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıktı.
- Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
- Yangının çevredeki binalara sıçraması önlendi.
- Tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.
- Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Taya Hatun Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.
HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki binalara sıçraması önlenen yangın sonucunda, tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.
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