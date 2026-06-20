Fatih’te bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında tarihi yapının çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Taya Hatun Mahallesi, Çakmakçılar Yokuşu Sokak'ta bulunan 400 yıllık Büyük Valide Han’ın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.

Fatih'te sıcak saatler! 400 yılık Büyük Valide Han yandı

HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Çevredeki binalara sıçraması önlenen yangın sonucunda, tarihi hanın çatısında maddi hasar oluştu.



Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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