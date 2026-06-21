Sabancı Holding, Akçansa’daki yüzde 39,72’lik payını 427,9 milyon dolar karşılığında Heidelberg Materials’a devretti.

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ’de sahip olduğu paylarını Heidelberg Materials’a sattığını duyurdu.

Satışa konu olan pay oranı yüzde 39,72 olarak belirtilirken, işlemin toplam bedelinin 427 milyon 882 bin 713 dolar olduğu bildirildi.

Heidelberg Materials, hisse devri işleminin tamamlanmasının ardından Akçansa’daki payını yüzde 79,44’e yükselterek şirketin ana hissedarı oldu.

Yeni dönem ile birlikte yönetim yapısında da değişikliğe gidildi. Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gürdal olurken, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini Christian Mikli üstlendi. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tayfun Öneş ise Akçansa Genel Müdürü olarak şirketin operasyonlarına liderlik edecek.



Haberle İlgili Daha Fazlası