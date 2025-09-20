Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar getiren şahıs yakalandı

Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar getiren şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan aramalarda yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında bir kişinin, stadyuma biletsiz kişiler getirdiği anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapan kişiyi yakaladı. 

ŞÜPHELİ 6222 SUÇUNDAN TUTUKLANDI 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde A.K. adlı 1 şüpheli takibe alındı. Polis tarafından adım adım izlenen A.K. gözaltına alındı. Zanlı, "6222 SKM" suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI 
Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

