Fenerbahçe maçına biletsiz taraftar getiren şahıs yakalandı

Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan erteleme maçında bir kişinin, stadyuma biletsiz kişiler getirdiği anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda 17 Eylül'deki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde dış arama noktalarında gerçekleştirdiği kontrollerde maça "usulsüz olarak seyirci temini" yapan kişiyi yakaladı.

ŞÜPHELİ 6222 SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde A.K. adlı 1 şüpheli takibe alındı. Polis tarafından adım adım izlenen A.K. gözaltına alındı. Zanlı, "6222 SKM" suçu kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, şüphelinin, biletsiz kişileri sahaya aldığı anlar stadyumun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde biletsiz seyircilerin kapıdan geçerek stada girmesi yer aldı.



