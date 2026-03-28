Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müşteriler arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen gece kulübü çalışanı bacağından bıçaklanarak yaralandı. Zanlılar ise olayın ardından kaçtı.

Cırgalan Mahallesi Engir Gölü Kümeevleri’nde bulunan bir gece kulübünde T.K. ve müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Gece kulübünde kan aktı! Kavgayı ayırmak isteyen çalışan hastanelik oldu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.K. yanında bulunan bıçağı çıkardı. O sırada kavgayı ayırmak isteyen gece kulübü çalışanı E.Y., T.K. tarafından bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.Y.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. T.K. ve yanında gelen arkadaşı da gece kulübüne geldikleri 06 DY 3356 plakalı otomobili olay yerinde bırakarak, kaçtı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası