Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve cuma günü askere gitmeye hazırlanan 20 yaşındaki Eray Akyol, tabutuna serilen “O şimdi asker” yazılı tülbent ve Türk bayrağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba Birol Sancar, kazaların sık yaşandığı bölgede önlem alınması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz gece 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde yarış yapan Muhammed D. idaresindeki otomobil Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı'ya (20) çarpıp feci şekilde ölümüne sebep olmuştu.

Otopsilerinin ardından Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20) dün son yolculuklarına uğurlanmıştı. Yurtdışından yakınları beklenen 20 yaşındaki Eray Akyol'un cenazesi ise namazının kılınması için Hazreti Ömer Camii'ne getirildi.

TABUTUNA “O ŞİMDİ ASKER” YAZILI TÜLBENT SERİLDİ

Cuma günü Çanakkale'ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol'un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde "O şimdi asker" yazılı tülbent ve Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol'un arkadaşları, yine asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

“ASKERE GİDECEKTİ, YAVRUM TABUTTA”

Eray Akyol'un kederli babası Birol Sancar, bu bölgede yaşanan kazalara dikkat çekerek bir önlemin alınmasını istedi. "Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz. Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10'unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği'ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun" dedi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Eray Akyol'un cenazesi, kazanın yaşandığı mahallede bulunan Hazreti Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde Asri Mezarlıkta defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

