İstanbul ve Bursa arasında deniz ulaşımında kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Meteoroloji önceden uyarmıştı beklenen yağış kuvvetli rüzgar ile birlikte geldi. Fırtına deniz ulaşımında aksamalara sebep oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri yapılamayacak. BUDO' da da iptaller var. Bursa Deniz Otobüsleri'nin gün içinde yapılması planlanan birçok seferi iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle, 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Bu arada İstanbul'da şehir Hatlarının, adalar hattı vapur seferlerinin bazıları yapılamayacak.

