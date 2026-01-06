Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından bir uyarı da İçişleri Bakanlığı’ndan geldi. İçişleri Bakanlığı, yarın 36 ilde sağanak yağışın etkili olacağını belirterek, sarı kodlu uyarı yaptı. Kırklareli ve Edirne'de öğle saatlerinden sonra yağışın kuvvetleneceği ifade edildi. İşte 36 il...

İçişleri Bakanlığı, Trakya, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 36 ilde yarın sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 3 il için saat verdi! 36’sında sarı alarm, yarın sağanak geliyor!

36 İLDE SAĞANAK YOLDA

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, sağanak yağış beklenen iller şöyle:

Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van.

Meteoroloji 3 il için saat verdi! 36’sında sarı alarm, yarın sağanak geliyor!

TRAKYA İÇİN ÖZEL UYARI

"Sarı" kodlu meteorolojik uyarıda Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 3 il için saat verdi! 36’sında sarı alarm, yarın sağanak geliyor!

MARMARA VE EGE’DE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilerin de yer aldığı açıklamada Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de güney ve batı yönlerden fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji 3 il için saat verdi! 36’sında sarı alarm, yarın sağanak geliyor!

DOĞU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için ise çığ uyarısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Meteoroloji 6 ili uyardı! Çığ düşme riski var

Haberle İlgili Daha Fazlası