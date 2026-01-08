Yurt dışı alışverişlerine ilişkin yeni düzenleme resmiyet kazandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte, Türkiye’ye yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan gümrük muafiyeti sona erdirildi. Alınan kararla 30 euroya kadar olan ürünlerin vergisiz şekilde ülkeye girişine imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Gelişme sonrası Temu, AliExpress ve Amazon gibi platformlardan alışveriş yapan milyonlarca kişi yeni kuralları araştırmaya başladı. Gümrük sınırının kalkması kafa karışıklığına neden olurken ''Temu yasaklandı mı, gümrüksüz alışveriş bitti mi, yurt dışı alışveriş limiti ne kadar?'' soruları gündeme geldi.

Gümrüksüz alışveriş yeni düzenlemesi ile birlikte yurt dışından posta veya hızlı kargo yoluyla getirilen ve ticari nitelik taşımayan ürünlerde uygulanan gümrük muafiyeti tamamen kaldırıldı. Daha önce 30 euroya kadar olan alışverişlerde vergi ödenmezken, artık ürün bedeli ne olursa olsun tüm gönderiler gümrük vergisine tabi olacak. Peki, Temu yasaklandı mı, gümrüksüz alışveriş bitti mi, yurt dışı alışveriş limiti ne kadar?

Temu yasaklandı mı? Gümrüksüz alışveriş 30 Euro limiti kaldırıldı!

TEMU YASAKLANDI MI?

Temu’ya yönelik herhangi bir yasaklama söz konusu değil. Yurt dışı merkezli e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapılmaya devam edilebilecek. Yalnızca Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme sonrası Temu başta olmak üzere AliExpress ve Amazon gibi sitelerden verilen tüm siparişler gümrük vergisine tabi olacak.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ BİTTİ Mİ?

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte yurt dışından yapılan bireysel alışverişlerde uygulanan gümrüksüz alışveriş uygulaması sona erdi. Daha önce belirli bir tutara kadar vergisiz olarak ülkeye sokulabilen ürünler için tanınan muafiyet kaldırıldı.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞ LİMİTİ NE KADAR?

Yeni düzenleme ile birlikte gümrüksüz alışveriş limiti tamamen sıfırlandı. Daha önce 30 euroya kadar olan alışverişlerde uygulanan vergi muafiyeti artık geçerli değil. Ürün bedeli 1 euro dahi olsa yurt dışından gelen tüm bireysel gönderiler gümrük vergisine tabi tutulacak.

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI NE KADAR?

Güncel uygulamaya göre Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ürünlerde yüzde 30 oranında gümrük vergisi alınacak. AB dışındaki ülkelerden gelen ürünlerde ise oran yüzde 60 olarak uygulanacak.

Özel Tüketim Vergisi kapsamına giren bazı ürünlerde belirtilen oranlara ek olarak yüzde 20 maktu vergi de tahsil edilecek. Vergi hesaplamasında ürün bedeline kargo ve diğer masraflar da dahil edilecek.

