Adana’da Yüreğir Vergi Dairesi’nde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki B.T., işe gitmeyince arkadaşlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Düğününe yaklaşık iki ay kaldığı öğrenilen genç kadının ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi 80019 Sokak'ta bulunan Gündeşli Apartmanı'nın 3'üncü katındaki 9 numaralı dairede meydana geldi.

İŞE GELMEYİNCE ARKADAŞLARI ARADI

Yüreğir Vergi Dairesinde İcra Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 31 yaşındaki kadın B.T. sabah işe gelmeyince arkadaşları telefonla onu aradı. Ancak arkadaşları B.T.’ye ulaşamadı.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine iş arkadaşları 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmana gelen polis zili çaldı kapı bir türlü açılmayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler kilidi kırıp içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada genç kadın banyoda ölü bulundu.

DÜĞÜNÜNE 2 AY KALMIŞTI

Düğününe yaklaşık 2 ay kaldığı öğrenilen genç kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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