Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 48 yaşındaki Selahattin Atlı, maç sırasında göğsüne aldığı top darbesinin ardından hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde arkadaş grubuyla halı sahada maç yapan 48 yaşındaki Selahattin Atlı, kalede bulunduğu sırada rakip oyuncunun sert şutunda topun göğsüne isabet etmesiyle bir anda yere düştü.

Halı sahada kahreden ölüm! Top darbesi hayattan kopardı

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Durumu fark eden arkadaşları hemen Atlı'nın yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Atlı'yı ambulansla hastaneye sevk etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Selahattin Atlı, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

