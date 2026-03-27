Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, burun kanaması şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Kurtoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım da yapıldı.

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, dün akşam ani burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde iki damarının tıkalı olduğu tespit edilen usta şarkıcının bir damarına stent takıldı. Diğer damara ise planlı olarak bir ay sonra müdahale edileceği belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Cengiz Kurtoğlu'nun yakın çevresi, sağlık durumunun iyi ve durumunun kontrol altında olduğunu belirtti.

Cengiz Kurtoğlu

BİR AY SONRA MÜDAHALE EDİLECEK

Cengiz Kurtoğlu’nun tedavisi sürerken, doktorları durumunun stabil olduğunu ve herhangi bir komplikasyon oluşmadığını açıkladı. Bir damarına stent takılan Kurtoğlu'nun diğer damarıyla ilgili müdahale bir ay sonra yapılacak.

SAHNESİ İPTAL EDİLDİ

Sahne öncesinde yaşadığı rahatsızlığı sosyal medya hesabından da duyuran Cengiz Kurtoğlu, sağlık durumu nedeniyle konserinin ertelendiğini açıkladı.

Cengiz Kurtoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli dinleyicilerimiz, 28 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan konserimiz, yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günlerde görüşmeyi dileriz."

