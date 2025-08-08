Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hem eşini hem belediyeyi aldattı! Müdür hakkında karar verildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, dedektif gibi iz sürerek eşiyle birlikte parkta bastığı kadını saçından sürükledi. Mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek başka bir ilçeye buluşmaya giden müdür kocaya, idari yaptırım uygulandı.

Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü olan kocası T.Y.'nin kendisini aldattığından şüphelenen N.Y., dedektif gibi iz sürerek gerçeği ortaya çıkardı. Kocasının sosyal medya yazışmalarına ulaşan kadın, T.Y.'nin bir dönem Buldan Belediyesi'nde de görev yapan E.H. ile buluşma yeri belirlediğini öğrendi.

PARKIN ÖNÜNDE 4 SAAT BEKLEDİ

Bir arkadaşıyla birlikte buluşma yeri olarak belirlenen 25 kilometre ilerideki Sarayköy ilçesine giden N.Y., yaklaşık 4 saat boyunca kocası ve sevgilisinin gelmesi için Sakarya Mahallesi'ndeki Şehit Hüseyin Kuş Parkı önünde bekledi.

KOCASININ YANINDAKİ KADINI SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Gönül ilişkisi yaşayan çiftin gelip parktaki kamelyaya oturduğunu gören N.Y., T.Y. ve E.H.'yi bastığı anları, arkadaşına cep telefonuyla kayıt ettirdi. Kendisini görünce kaçmaya çalışan E.H.'yi saçından sürükleyen N.Y., yaşadığı öfke nedeniyle hakaretler savurdu. İşletme sahiplerinin araya girmesiyle kurtulmayı başaran E.H., koşarak parktan uzaklaştı. N.Y., olaya müdahale eden işletme sahiplerine, kocasının kendisini aldattığını ifade etti.

Yaşanan olayın ardından mesai saatleri içerisinde görev yerini terk ederek, başka bir ilçeye buluşmaya giden Buldan Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü T.Y.'nin görev yeri Yenicekent Mahallesi'ndeki kantar olarak değiştirildi.

