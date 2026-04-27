Henüz 14 yaşında! Yaşlı adama yaptıkları pes dedirtti, ekipler harekete geçti
Eskişehir’de 14 yaşındaki bir çocuk ile 70 yaşındaki bir adam arasında çıkan tartışma şiddete dönüştü. Yumruk darbesiyle yere yığılan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesinde iddiaya göre, daha önceden birbirini tanıyan 14 yaşındaki F.B.A. ile 70 yaşındaki C.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
YAŞLI ADAMA YUMRUK ATTI
Öne sürülen bilgilere göre, genç çocuk yaşlı adama yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan adamın burnu kanamaya başladı. O sırada bölgede bulunan polis ekipleri olaya hızlıca müdahale etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK EMNİYETTE
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı adam, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan 14 yaşındaki çocuk, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Yetkililer, olayın çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldığını bildirdi.