Aksaray'da ısıtması olmayan banyoda üşümemek için elektrikli soba yakan 20 yaşındaki genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı İkizce Yaylası'nda ailesiyle birlikte yaşayan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yusuf Cankurtaran, ısıtması olmayan banyoya elektrikli soba yakıp girdi. Banyo yaptığı esnada sobayı kapatmak isteyen genç, sobaya dokunmasıyla birlikte elektrik akımına kapılarak olduğu yere yığıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

