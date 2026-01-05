ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aynı Yağmur Altında, yayınlanan yeni tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekti. Güçlü oyuncu kadrosu ve Londra’dan İstanbul’a uzanan hikayesiyle dizinin yayın tarihi, oyuncu kadrosu ve karakterlerin isimleri merak konusu oldu.

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren atv, iddialı yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Son olarak yeni tanıtımı yayınlanan Aynı Yağmur Altında, hem hikayesi hem de geniş oyuncu kadrosuyla kısa sürede gündeme geldi. Tanıtımın ardından dizinin konusu, başrol oyuncuları ve yayın takvimi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA OYUNCULARI

Dizinin iddialı kadrosunda Burak Tozkopran, Nilsu Berfin Aktaş, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş yer alıyor.

Aynı Yağmurun Altında oyuncuları kim? Dizinin yayın tarihi gündemde

AYNI YAĞMURUN ALTINDA BAŞROL OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş bulunuyor. Hikaye, Londra’da bir protesto sırasında yolları kesişen Rosa ve Ali’nin İstanbul’da devam eden ilişkisini konu alıyor. Farklı kültürler, sağlık sorunları ve hayatın sert gerçekleri arasında şekillenen bu hikaye dizinin ana temasını oluşturuyor.

AYNI YAĞMURUN ALTINDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. ATV tarafından yapılan bilgilendirmelerde dizinin “yakında” izleyiciyle buluşacağı ifade ediliyor. Tanıtımların art arda yayınlanması, dizinin kısa süre içinde ekrana geleceği şeklinde yorumlandı.

Yapımını Baba Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Ali Balcı yer alırken, senaryosu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal tarafından kaleme alınıyor.

