Adana'da 19 yaşındaki Hasan Efe G., tartışma yaşadığı husumetlilerine silahla ateş açtı. O sırada yoldan geçen Selahattin Onmaz, mermilerin kendisine isabet etmesi üzerine hayatını kaybetti. Yakalanan Hasan Efe G. ise ifadesinde "Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dedi.

28 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde Hasan Efe G. (19), yolda karşılaştığı husumetlileri H.Y. ve B.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hasan Efe G. tarafından açılan ateş sonucunda mermiler yoldan geçen Selahattin Onmaz'a (39) isabet etti.

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Onmaz, kanlar içerisinde yere yığılırken Hasan Efe G. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Selahattin Onmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Hasan Efe G.'yi kısa sürede yakaladı.

Husumetlilerine sıktı! Yanlışlıkla yoldan geçen vatandaşı öldürdü

"PİŞMANIM"

Emniyetteki sorgusunda Hasan Efe G.’nin "Husumetlilerimi görünce tabancayla ateş açtım. Kurşunlar yanlışlıkla başka birine isabet etti. Pişmanım" dediği belirtildi.

Husumetlilerine sıktı! Yanlışlıkla yoldan geçen vatandaşı öldürdü

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Efe G. adli tıp birimindeki sağlık kontrolüne zırhlı araç ile götürüldü. Çevik Kuvvet polisleri ise çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Hasan Efe G., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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