Iğdır’da, insan ticareti ve fuhşa teşvik suçlarından hakkında kesinleşmiş 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası bulunan Azerbaycan uyruklu N.S., Iğdır–Nahçıvan yolu üzerinde yapılan şok uygulamada yakalandı. 12 bin 480 TL adli para cezası da bulunan 53 yaşındaki şahıs, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, "insan ticareti" ile "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek" suçlarından hakkında 43 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ve 12 bin 480 TL adli para cezası bulunan Azerbaycan uyruklu N.S. (53), Iğdır–Nahçıvan yolu üzerinde yapılan şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan araçta gözaltına alındı.

Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

