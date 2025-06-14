Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

"İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;İki yeğenimi öldürdüm&quot; ihbarı ekipleri harekete geçirdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü'ne gelen "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Trabzon’dan Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" şeklindeki ihbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PANİĞE KAPILAN AKRABA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Olay yeri ekipler tarafından güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu, evde karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında eşlerden birinin Trabzon’daki akrabalarını arayarak "Ben bunları öldüreceğim" dediği, akrabaların da bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

"İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
RTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldı - 3. Sayfaİstanbul'da motosiklet yemek yiyenlerin arasına daldıBoğaz'da zincirleme trafik kazası! FSM Köprüsü'nde ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBoğaz'da zincirleme trafik kazası!Yok böyle canilik: Yaşlı adamı döverek böyle öldürmüşler! Arkalarında ise tüyler ürperten senaryo bıraktılar - 3. SayfaYaşlı adamı döverek böyle öldürmüşler!Temizlemek için girdiği makineye sıkıştı! Dehşet anları kamerada - 3. SayfaTemizlemek için girdiği makineye sıkıştıKendisine kredi vermeyen bankada pompalıyla dehşet saçtı - 3. SayfaKredi vermeyen bankada dehşet saçtıÜvey kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü! Kanlar içinde buldular - 3. SayfaÜvey kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü!
Sonraki Haber Yükleniyor...