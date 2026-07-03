İhlas Haber Ajansı
İş adamı ofisinde başından vurulmuş halde bulundu!
Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı hastaneye kaldırıldı.
Özetle Dinleİş adamı ofisinde başından vurulmuş halde bulundu!
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3. Sayfa az önce
Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde silahla vurulmuş halde bulundu ve hayati tehlikesi sürüyor.
- Olay Muğla'nın Datça ilçesinde meydana geldi.
- 58 yaşındaki Z.B. inşaat işleriyle uğraşıyor.
- Z.B. iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.
- Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
- Ağır yaralanan Z.B. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Z.B.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve hayati tehlikesi sürüyor.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Z.B., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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