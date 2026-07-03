Muğla'nın Datça ilçesinde iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulunan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde inşaat işleri ile uğraşan 58 yaşındaki Z.B., iş yerinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Z.B., ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Z.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İş adamı ofisinde başından vurulmuş halde bulundu!

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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