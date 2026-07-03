Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) kurucularından Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar ölümle tehdit edildi. GÜSODER tarafından yayınlanan video kaydında arayan kişinin "daha önce de uyarmadık mı" dediği dikkat çekti. Derneğin Avukatı Meltem Zorba Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye Mahra Melin Pınar'ı 2022 yılında başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken geçirdiği trafik kazasıyla tanımıştı.

Hayatını kaybeden Pınar'ın ailesi Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) ile başıboş sokak köpeği probleminin çözülmesi, böylece başka çocukların benzer saldırılara maruz kalmaması için mücadele veriyor.

“Başıboş köpekler toplansın, başka çocuklar ölmesin” sloganıyla hareket eden GÜSODER, Pınar ailesine gelen bir ölüm tehdidi mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"İLLA KURŞUN MU YEMEK İSTİYORSUN?"

Gönderilen mesajda "Kardeş biz seni uyarrmadık mı? Bu kadar ortalığı karıştırma diye. Bak o Güvenli Sokakları alıp bilmem n'aparız! Ailen var, illa kurşun mu yemek istiyorsun?" tehdidinde bulundu.

GÜSODER sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Ölüm tehditleri alıyoruz, artık yeter! Köpek lobisinin tetikçileri, başıboş köpek saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar’ı arayarak ölümle tehdit etti. Sadece “başıboş köpekler toplansın, başka çocuklar ölmesin” dediğimiz için ailemizle, canımızla tehdit ediliyoruz!"

"KAPISINA KURŞUN BIRAKILDI"

Tehdit telefonu hakkında Türkiye Gazetesine özel açıklamalarda bulunan Avukat Meltem Zorba "Daha önce de benzer tehditler aldık. Bana ve dernek yöneticisi diğer arkadaşlarımıza tehdit telefonları, uyarı ve hakaret mesajları geldi. Bana 'sokağa yalnız çıkma' uyarısında bulunuldu. Murat Pınar'ın kapısına kurşun bırakıldı" dedi.

Avukat Meltem Zorba

"BAKANLIK SÜRECİ TAKİP EDİYOR"

Zorba sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı vakalarda mağdurların konuşmaya çekindiğini baskıya maruz kaldıklarını biliyoruz. Basına yansıyan her köpek saldırısı haberinde mağdurlar hakkında sürekli aşağılayıcı ve suçlayıcı ifadeler kullandıklarını da görüyoruz. Buradaki amaç insanların en tabii yaşama hakkını savunmasına engel olmaya çalışmak"

Murat Pınar'ın tehdit telefonu hakkında şikayetçi olduğunu, karakola giderek ifade verdiğini söyleyen Zorba, "Biz sadece başıboş sokak köpeklerinin topluma verdiği zarara dikkat çekiyoruz. Güvenli sokaklar olsun istiyoruz. Ancak başıboş, sahipsiz köpeklerin toplanmasından rahatsız olan bir grubun hakaret, tehdit ve saldırılarına maruz kalıyoruz. Murat Bey, karakola giderek ifade verdi. Hukuk önünde gereken neyse yapılacak. Bakanlık da süreci yakından takip ediyor" dedi.

Bakan Çiftçi ile görüşmüşlerdi... Başıboş köpekler nedeniyle ölen Mahra Melin Pınar'ın ailesine ölüm tehdidi

BAKAN ÇİFTÇİ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

5199 sayılı kanunun uygulanması ve başıboş sokak köpeklerinin toplanması konusunda kararlılıkla hareket eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi GÜSODER yöneticileriyle bir araya gelmişti.

Çiftçi paylaşımında, "Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk" diyerek toplantıyı paylaşmıştı.

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