Renault, Temmuz ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ile birlikte yeni modeli Boreal’in Temmuz fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Temmuz 2026 fiyat listesi…

Temmuz ayında, Türkiye’nin en çok tercih edilen markalarından biri olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı.

RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (HAZİRAN 2026)

Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla Şubat ayında satışa sunulmuştu. 5 aya rağmen modelin satış fiyatında küçük bir yükselme görüldü. Haziran ayının ardından Temmuz ayında da modele zam yapılmadı.

Yeni Clio evolution plus Temmuz ayında da 1.830.000 TL’den satılıyor.

esprit alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

Hal satışta olan önceki nesil Clio ise Haziran ayında aldığı küçük zammın ardından Temmuz ayında fiyatı değişmedi ve 1.735.000 TL’den listede yer almaya devam ediyor.

Renault’un satış listesine Boreal modeli eklenirken, R5 ise listeden çıkarıldı.

Clio, Duster, Boreal, Megane... Renault Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı!

YENİ RENAULT BOREAL TEMMUZ FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in lansmana özel uygulanan indirim kampanyası Temmuz ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.

Haziran ayında iyi bir satış rakamına ulaşan model en çok satılan SUV’lar arasına 3. sıradan dikkat çeken bir giriş yaptı.

RENAULT BOREAL TEMMUZ FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.379.000 TL 2.194.000 TL -185.000 TL techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.699.000 TL 2.269.000 TL -430.000 TL iconic Turbo TCe EDC 145 hp 3.049.000 TL 2.860.000 TL -189.000 TL iconic Full hybrid E-Tech 160 hp 3.399.000 TL

Clio, Duster, Boreal, Megane... Renault Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı!

RENAULT DUSTER TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ

MODEL HAZİRAN FİYATI TEMMUZ FİYATI FARK Evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.865.000 TL 0 TL Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 2.010.000 TL 2.010.000 TL 0 TL Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL 2.805.000 TL 0 TL Techno Turbo Tce EDC 145 hp 2.080.000 TL 2.080.000 TL 0 TL Techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL 2.570.000 TL 0 TL Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL 2.840.000 TL 0 TL

Clio, Duster, Boreal, Megane... Renault Temmuz 2026 fiyat listesi açıklandı!

MEGANE SEDAN TEMMUZ AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da versiyona göre 50 bin TL’ye varan zam yapıldı.

MODEL HAZİRAN FİYATI TEMMUZ FİYATI FARK Touch 1.3 TCe 140 bg 1.791.000 TL 1.841.000 TL 50.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.160.000 TL 2.199.000 TL 39.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.325.000 TL 2.349.000 TL 24.000 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 2.699.000 TL 0 TL

RENAULT AUTRAL TEMMUZ AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRAL HAZİRAN FİYATI TEMMUZ FİYATI FARK techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL 2.699.000 TL 0 TL esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL 3.130.000 TL 0 TL esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.650.000 TL

TEMMUZ AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODEL HAZİRAN FİYATI TEMMUZ FİYATI FARK CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp 2.156.000 TL 2.325.000 TL 169.000 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp 2.386.000 TL 2.386.000 TL 0 TL MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Esprit Alpine EV60 220 hp 2.486.000 TL 2.486.000 TL 0 TL RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY 3.748.000 TL 3.748.000 TL 0 TL SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL 3.490.000 TL 0 TL

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