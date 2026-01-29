İşçi servisi şarampole devrildi! Yaralılar var
Gaziantep’te gizli buzlanma kazaya yol açtı. Kontrolden çıkan işçi servisi şarampole devrilirken, kazada 10 işçi hafif yaralandı.
- Gaziantep Şehitkamil'de işçi servisi kaza yaptı.
- Araç gizli buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
- Kazada 10 işçi hafif yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi şarampole devrildi. Kaza, 5. Organize Sanayi Bölgesi Karacaburç Mahallesi yakınlarında yaşandı.
İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen işçi servisi, gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç yol kenarındaki şarampole devrildi.
10 İŞÇİ YARALANDI
Kaza sonrası serviste bulunan işçiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 10 işçi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.