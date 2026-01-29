Antalya'da kayıplara karışan 11 yaşındaki A.B. Adana'da bir esnafın dikkati sayesinde bulundu. Herhangi bir sağlık problemi olmayan küçük çocuk, ailesine teslim edildi.

Antalya'nın Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi’nde yaşayan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi A.B., ailesiyle birlikte serada çalıştığı sırada annesine lavaboya gideceğini söyleyerek evine gitti. Montunu aldıktan sonra dışarı çıkan A.B.’den bir daha haber alınamadı.

Endişelenen ailenin polise kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Polis ekiplerine AFAD, Kırmızı Kasklılar Arama Kurtarma Derneği ve çok sayıda vatandaş destek verdi. Ormanlık alanlar, su kuyuları ve tarım arazileri tek tek kontrol edilmesine rağmen herhangi bir ize ulaşılamadı.

ADANA ESNAFININ GÖZÜNDEN KAÇMADI

Arama çalışmaları sürerken, polis ekipleri A.B.’nin en son Adana Otogarı çevresindeki güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Bu gelişme aileye umut olurken, küçük çocuk Adana’da bir esnafın dikkati sayesinde bulundu.

İHA’da yayınlanan kayıp çocuk haberlerini daha önce gördüğünü belirten esnaf Ömer Özkan, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi’nde aracın yanında saklanan çocuğu fark etti. Şüphelenerek çocuğu dükkânına davet eden Özkan, kısa bir araştırmanın ardından kayıp çocuk olduğunu anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.B.’yi İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerine teslim etti. Yapılan kontrollerde çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, aileye de bilgi verildi.

"İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK"

A.B.’yi bulan esnaf Ömer Özkan, “Haberlerden tanıdık geldi, emin olmak için içeri aldım. Kaybolan çocuk olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdim. Çok şükür sağlık durumu iyiydi. Biz sadece insanlık görevimizi yaptık” dedi.

