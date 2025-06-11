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İstanbul Adliyesinde bariyerler 2 personelin üstüne devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul Adliyesinde bariyerler 2 personelin üstüne devrildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Adliyesi meydanındaki bariyerler rüzgarın etkisiyle 2 personelin üzerine devrildi.

İstanbul Adalet Sarayı meydanında tedbir amaçlı bulunan bariyerler, şiddetli rüzgarın etkisiyle 2 adliye personelinin üzerine devrildi. Yaralanan 2 personel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SERT RÜZGAR BARİYERLERİ DEVİRDİ

Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı meydanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adliyenin Sulh Ceza Hakimliği'nde memur olarak görev yapan 2 kadın personel, mesai sonrası evlerine gitmek üzere adliyenin C kapısından çıktı. Meydanda tedbir amaçlı bulunan bariyerler, personel etrafından yürüdüğü sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerlerine devrildi.

İstanbul Adliyesinde bariyerler 2 personelin üstüne devrildi - 1. Resim

2 PERSONEL YARALANDI

Biri kolundan, diğeri bacağından yaralanan 2 personelin üzerine devrilen bariyer, adliyenin polis memurlarının müdahalesiyle kaldırıldı. Olay yerine ihbar üzerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerince diz kısmını hareket ettiremeyen personel sedye yardımıyla ambulansa götürüldü.

2 personelin yaralandığı olayda bazı bariyerlerin tedbir amaçlı üst kısımlarının çıkarıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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