İstanbul'da 7 araç birbirine girdi! Yardıma koşan kazaya karıştı
İstanbul Ataşehir’de sabah saatlerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar hastaneye sevk edildi.
İstanbul Ataşehir'de bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazaya yardım etmek için yavaşlayan sürücülerin karıştığı zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi ve 3 kişi yaralandı.
- Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi.
- Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı.
- Arkadan gelen diğer araçların da duramaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
- Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı.
Bu sırada arkadan gelen diğer araçların da duramaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.
7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ
Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.