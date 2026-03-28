İstanbul Ataşehir’de sabah saatlerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı.

İstanbul'da 7 araç birbirine girdi! Yardıma koşan kazaya karıştı

Bu sırada arkadan gelen diğer araçların da duramaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.



7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası