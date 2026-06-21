Anadolu Ajansı • Eyüpsultan
İstanbul'da benzinliğe silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
İstanbul Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonunda bulunan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1'i 18 yaşından küçük, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Eyüpsultan'da, Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda bulunan bazı kişilere, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce silahla ateş açıldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda, Muhammet Ali S. (18), Ege Kadir A. (17) ve Abdullah M. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, 3 mermi kovanı ile 1 dolu fişek ele geçirdi. Kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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