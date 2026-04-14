Ataşehir'de bulunan bir ortaokulun kantininden tavuk döner alan bazı öğrenciler rahatsızlandı. Öğrenciler hastaneye kaldırılırken, veliler de okula akın etti. Zehirlenme iddiasına ilişkin resmi inceleme başlatıldı.

İstanbul Ataşehir’de bulunan Piri Reis Ortaokulu’nda yaşanan olay, hem okulda hem de veliler arasında endişeye yol açtı. İddiaya göre, okul kantininden tavuk döner tüketen bazı öğrenciler kısa süre sonra rahatsızlandı.

ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ HASTANELİK OLDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve UMKE sevk edildi. İlk müdahaleleri okul içerisinde yapılan öğrenciler, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İstanbulda büyük panik! Öğrenciler hastanelik oldu, veliler okula akın etti

VELİLER OKULA AKIN ETTİ

Olayın duyulmasının ardından veliler okula akın ederken, okul çevresinde yoğunluk oluştu. Güvenlik ve sağlık ekipleri bölgede önlem alarak müdahalelerini sürdürdü.

Zehirlenme iddiasına ilişkin resmi inceleme başlatıldığı belirtilirken, olayın kesin nedeninin yapılacak laboratuvar testlerinin ardından netleşeceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası