İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Servis otobüsü alev topuna döndü, saniyelerle kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halinde olan servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın tüplerinin yetersiz kaldığı olayda alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför yolcuları hızlıca tahliye ederek facianın önüne geçti.

İstanbul Sultangazi’de seyir halinde olan servis otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen servis otobüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü durdurarak otobüs içerisinde bulunanları tahliye etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN TÜPLERİ YETERSİZ KALDI

Alevlerin yükseldiği yangına çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Müdahale yetersiz kalınca alevler tüm otobüsü etkini altına aldı.

Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili incelemeler sürüyor.

