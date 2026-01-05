İstanbul'da Merter D-100 karayolunda emniyet şeridine giren otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Dün saat 23.30 sıralarında Güngören Merter D-100 karayolu İncirli istikametinde iddiaya göre sağ şeritte seyir halindeki kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Otomobilin aynasına çarpan ve yere düşen motosikletli bariyerlere de çarparak feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

