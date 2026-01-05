Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 500 bin sosyal konutu kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Siirt ve Van’la devam eden süreçte, 14 ilde daha hak sahipleri ocak ayı boyunca belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği ‘Yüzyılın Konut Projesi’ için il il kura çekimlerini sürdürüyor. İlk kura 29 Aralık 2025’te deprem bölgesindeki Adıyaman’da çekilirken, ardından Şırnak ve Hakkâri’de de kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi.

BUGÜN SİİRT VE VAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Siirt’ten Antalya’ya, Artvin’den Bingöl’e. 14 şehrimiz daha Yüzyılın Konut Projesi’nin heyecanını yaşayacak” dedi.

Bugün Siirt ve Van’da, yarın Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta Batman ve Iğdır’da, 8 Ocak’ta Bitlis ve Kars’ta, 9 Ocak’ta Muş ve Ardahan’da, 10 Ocak’ta Antalya ve Bingöl’de, 11 Ocak’ta Artvin ve Tunceli’de kura çekimleri yapılacak.

Öte yandan Bakan Kurum’un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya’da çekilecek olan hak sahipliği belirleme törenine katılması bekleniyor.

