İstanbul Gaziosmanpaşa’dak boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuya ilişkin soruşturma başlatılırken şahsın ailesinin, dün akşamdan bu yana kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 848 Sokak üzerinde edinilen bilgiye göre, boş bir arazide çevrede oturan vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışmalar neticesinde, cesedin Can Yıldırım’a (30) ait olduğu belirlendi. Yıldırım’ın, yaklaşık 12-13 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Yıldırım’dan, dün akşam saatlerinden itibaren ailesinin haber alamadığı ve şahsın bir süredir madde bağımlısı olduğu öğrenildi. Can Yıldırım’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

