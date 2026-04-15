İstanbul'un Şişli ilçesinde lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak yol kenarındaki korkuluklara çıktı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.

Saat 05:00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde hızı yüksek olan lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks otomobil ilk önce bariyere, sonrasında yolda bulunan korkuluklara çarparak durabildi.

İstanbul'da lüks araç kaza yaptı! Yaralılar var

3 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından otomobildeki yaralı 3 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.

Çekicinin gelmesiyle kullanılmaz hale gelen otomobil kaldırıldı ve trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



