İstanbul'da lüks araç kaza yaptı! Yaralılar var
İstanbul'un Şişli ilçesinde lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak yol kenarındaki korkuluklara çıktı. Kaza sonucunda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'da Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde saat 05:00 sıralarında lüks bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
- Hızla giden lüks otomobil önce bariyere, ardından korkuluklara çarptı.
- Kazada 3 kişi yaralandı ve en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.
- Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
- Trafik normale döndü ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Saat 05:00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde hızı yüksek olan lüks otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Lüks otomobil ilk önce bariyere, sonrasında yolda bulunan korkuluklara çarparak durabildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından otomobildeki yaralı 3 kişi bölgedeki en yakın devlet hastanesine kaldırıldı.
Çekicinin gelmesiyle kullanılmaz hale gelen otomobil kaldırıldı ve trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
