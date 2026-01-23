İzmir'de babasının mezarını ziyarete giden vatandaş içi uyuşturucu dolu poşet buldu. Ekiplerin incelemesinde poşette binlerce sentetik ecza hap tespit edildi.

İzmir'de Soğukkuyu Mezarlığı'nda yaşanan olayda, babasının mezarını ziyarete gelen vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Vatandaş mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER 3. SAYFA 60 yaşındaki adamı öldüren zanlının ifadesi tüyleri diken diken etti

79 ADET KUTU ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası