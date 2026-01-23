İhlas Haber Ajansı
İzmir'deki kabir ziyareti karakolda bitti! Binlerce sentetik hap ele geçirildi
İzmir'de babasının mezarını ziyarete giden vatandaş içi uyuşturucu dolu poşet buldu. Ekiplerin incelemesinde poşette binlerce sentetik ecza hap tespit edildi.
İzmir'de Soğukkuyu Mezarlığı'nda yaşanan olayda, babasının mezarını ziyarete gelen vatandaş hayatının şokunu yaşadı.
Vatandaş mezarın yanında şüpheli siyah bir poşet fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
79 ADET KUTU ÇIKTI
Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde yapılan kontrollerde 79 adet beyaz kutu olduğu tespit edildi. Kutular incelendiğinde, içerisinde toplam 4 bin 357 adet sentetik ecza hap olduğu belirlendi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeler gerekli işlemlerin yapılması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
