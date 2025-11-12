Kaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Kaza, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen Fiat marka araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle Asi Nehrine uçtu. Asi Nehri'ne uçan araçta bulunan 8 kaçak göçmen ve sürücü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans, itfaiye ekipleri ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri, araçta sıkışan mültecileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.