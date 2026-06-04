İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde bir kafede yaşanan olayda, sipariş sonrası taşkınlık yaptığı iddia edilen müşteri tezgahı dağıttı. Kadın çalışanın şikayeti üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da bulunan bir kafede, gece saatlerinde bir müşterinin taşkınlığı nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre kafeye gelen müşteri, limonata sipariş ettikten sonra ödemeyi tezgaha fırlattı. Bunun üzerine kafe çalışanı kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.

MÜŞTERİLER VE ÇALIŞANLAR DEVREYE GİRDİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada şüpheli, tezgahtaki bazı malzemeleri dağıttı. İş yerinde bulunan diğer müşteriler ve çalışanların araya girmesiyle şahıs kafe dışına çıkarıldı.

Olayın ardından kafe çalışanı kadın, şahsın iş yerinden ayrılırken kendisini tehdit ettiğini öne sürerek polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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