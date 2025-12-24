Kahramanmaraş'ta 2 lise öğrencisi, 6 kız öğrencinin sosyal medyadaki fotoğraflarını yapay zekâ kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdü. Skandal sonrası Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince tespit edilen 16 ve 15 yaşındaki 2 öğrenci gözaltına alındı. Liseli iki gencin dijital materyallerinde söz konusu müstehcen içerikler ele geçirildi. Şüpheliler, özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlarından tutuklanırken, olay yapay zekânın kötüye kullanımına yönelik ciddi riskleri yeniden gündeme getirdi.

KIZ ÖĞRENCİLERİN FOTOĞRAFLARINI YAPAY ZEKAYLA MÜSTEHCEN İÇERİĞE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte bir okulda 2 lise öğrencisi şüphelinin, 6 kız öğrencinin sosyal medya hesaplarında yer alan fotoğraflarını yapay zekâ teknolojisi kullanarak müstehcen içeriklere dönüştürdüğünü ve bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaştığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin B.B.Y. (16) ile E.Y. (15) olduğu belirlenerek, ikisi de gözaltına aldı.

2 LİSELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suça sürüklenen çocuklar olarak değerlendirilen 2 şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, mağdur öğrencilere ait yapay zekâ ile oluşturulmuş müstehcen içerikler ele geçirildi. Savcılıkta ifadesi alınan 2 şüpheli özel hayatın gizliliğini ihlal ve müstehcenlik suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEHLİKE BÜYÜK

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yapay zekanın geldiği tehlikeli boyut gözler önüne serildi. Yetkililer, aileleri ve öğrencileri dijital güvenlik ve sosyal medya paylaşımları konusunda daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

