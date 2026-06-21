İzmir'de kaldırıma park ettiği otomobilini hareket ettiren sürücü, aracın önünde uyuyan kişiyi fark etmeyince korkunç bir kaza yaşandı. Otomobilin altında kalan adam, hafif yaralanarak kurtuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü.

İddiaya göre gece saatlerinde Basmane semtinde kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, park halindeki aracına binerek hareket etmek istedi. Ancak sürücü, otomobilin hemen ön kısmında battaniyeye sarılı şekilde uyuyan vatandaşı fark etmedi. Aracı çalıştırıp ilerleyen sürücü, yerde yatan kişinin üzerinden geçti.

HAFİF SIYRIKLARLA KURTULDU

Çevrede bulunan vatandaşların durumu fark etmesi üzerine araç durdurulurken, otomobilin altında kalan şahıs kısa sürede çıkarıldı. Yaşanan korkunç kazada adamın hafif sıyrıklarla kurtulması ise büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, park halindeki beyaz otomobilin hareket etmesi ve önünde uyuyan kişinin aracın altında kalması net şekilde görülüyor.

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