Konya’da babası ile tartışan 39 yaşındaki Mehmet Akif T.’nin babasını boğarak öldürdüğü ve cansız bedeni ile aynı evde bir gün boyunca kaldığı ortaya çıktı. Kan donduran olay, Mehmet Akif T.’nin ablasını arayarak ‘Babamı öldürdüm’ itirafı ile öğrenildi.

Konya’nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’nde3 katlı binada korkunç bir cinayet işlendi. Eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., bir süre tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı.

Kan donduran itiraf! Babasını öldürüp bir gün aynı evde yaşamış

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çıkan tartışma sonrası Mehmet Akif T. babasını öldürdü, cansız bedeni ile de bir gün boyunca aynı evde kaldı. Akşam saatlerinde kız kardeşini arayan Mehmet Akif T. ‘Babamı öldürdüm’ diyerek cinayeti itiraf etti.

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Tosun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Tahsin Tosun’un boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şehir değiştirmek için yola çıkan katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Mehmet Akif T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

