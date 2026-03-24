Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkezinde A Milli Takım sponsor firmasının mağaza açılışı yapıldı. Açılış törenine katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Beşiktaş'ın stadında oynanacak Romanya maçı öncesi iddialı konuştu.

TFF'nln Riva'daki merkezinde Milli Takım sponsoru Damat Tween mağazasının açılışı yapıldı. Açılışa, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu - Süleyman Orakçıoğlu

"ALLAH'IN İZNİYLE DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİZ"

Kurdele kesiminin ardından açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Süleyman Bey'e uzun yıllardan beri milli takımımızı giydirdikleri için teşekkür ediyorum. Milli gururumuz, Türkiye'de yetişmiş ve dünyanın her yerine yayılmış markanın Dünya Kupası yolculuğunda bize de uğur getireceğine inanıyoruz. Az önce makas kurdeleyi kesmiyordu, Dünya Kupası'na gideceğiz Allah'ın izniyle. Sponsorlarımıza da ayrı sorumluluklar düşüyor. Bunu yapacaklarına inanıyorum. Buraya bir mağaza açtık ama daha geliştireceğiz. Milli takımın formalarında olsun diğer ürünlerine olsun vatandaşların ulaşması biraz zor oluyor. Kulüplerle bir anlaşma yapıp onların mağazalarında da milli takım stantları açmayı düşünüyoruz. Mağazamız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu: Kulüp mağazalarında milli takım stantları açmayı düşünüyoruz.

"EN SEVDİĞİMİZ RENKLER KIRMIZI BEYAZ"

Süleyman Orakçıoğlu, "Bugün biz global olarak dünyanın her yerindeyiz, 80 ülkedeyiz. Aynı zamanda milli takımımızla bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Burada bir başarı yolculuğu var. Avrupa Kupası finallerinde de milli takımımızı giydirdiğimizde koleksiyonumuz en iyi koleksiyonlardan biri olarak gösterilmişti. Biz de bu başarılı genç jenerasyonun enerjisini, heyecanını artıran ve onlara öz güven veren bir koleksiyon yapıyoruz. Her şeyden önce burası bir kompleks. Dünyanın her yerinden takımlar ve yöneticiler geliyor. Onlar geldiğinde en azından bizi temsil eden bir ürünü onlara hediye etme şansımız var bu mağazayla birlikte. Bu koleksiyonda en sevdiğimiz renkler kırmızı beyaz. Bu renkleri koleksiyonumuzda en iyi şekilde kullanıp milli takımımızın önümüzdeki günlerde çok başarılı olacağına inanıyoruz ve o başarıya ortak olma konusunda iddialıyız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Hacıosmanoğlu ile Orakçıoğlu, açılışını yaptıkları mağazayı gezdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası