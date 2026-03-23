TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni sezon iç saha ve deplasman formalarını "Yüksek zafer hırsı içerir" sloganıyla resmen tanıttı. Klasik kırmızı ve beyaz renklerin korunduğu tasarımlar satışa sunuldu. Koleksiyonda maç forması 8 bin 799 TL ve taraftar forması 4 bin 99 TL fiyat etiketiyle yer alıyor. Ay-yıldızlılar, yeni formalarıyla ilk sınavını 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde, Beşiktaş Park'ta Romanya karşısında verecek. Galibiyet halinde rakip Slovakya-Kosova galibi olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını kamuoyuna duyurdu. Tasarımlarda köklere sadık kalınarak hazırlanan klasik kırmızı ve beyaz renkler, modern detaylarla harmanlandı.

Federasyonun sosyal medya kanallarından paylaşılan tanıtım metninde, "Dikkat: Yüksek zafer hırsı içerir. Karşınızda Türkiye iç saha ve deplasman formaları." ifadeleri kullanıldı.

TARAFTARLAR İÇİN SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Yeni sezon koleksiyonu, tanıtımın hemen ardından futbolseverlerin erişimine açıldı. Milli heyecanı tribünlerde ve günlük hayatta taşımak isteyen vatandaşlar, ürünlere TFF’nin resmi online mağazası olan "eshop.tff.org" adresi üzerinden ulaşabiliyor. Dijital kanallar aracılığıyla satışa sunulan formalar, Türkiye’nin dört bir yanındaki destekçilerle buluşmayı bekliyor.

HER BÜTÇEYE UYGUN FARKLI SEÇENEKLER

Koleksiyon, her kesimden taraftarın milli formaya ulaşabilmesi adına farklı kategorilerde hazırlandı. En üst segment olan ve futbolcuların sahada giydiği teknolojiye sahip "Maç Forması" 8 bin 799 TL’den satışa çıkarken, daha ekonomik bir alternatif sunan "Taraftar Forması" 4 bin 99 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Koleksiyonda ayrıca antrenman ve maç önü ürünleri de yer alıyor.

KALECİLER UNUTULMADI

Yetişkin formalarının yanı sıra geleceğin yıldız adayları ve kaleciler için de özel tasarımlar görücüye çıktı. Yeni sezon kaleci formaları 5 bin 499 TL bedelle satışa sunulurken, maç önü ısınma formaları ise 2 bin 499 TL ile serinin en uygun fiyatlı parçalarından biri oldu.

KRİTİK PLAY-OFF HEYECANI KAPIDA

Yeni formalarla ilk büyük sınav, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki kritik play-off mücadelesi olacak. A Milli Takım, yarı final aşamasında Beşiktaş Park’ın ev sahipliğinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Bu hayati müsabakadan galibiyetle ayrılmamız durumunda, final bileti için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda kozlarımızı paylaşacağız.

Haberle İlgili Daha Fazlası