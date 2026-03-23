A Millî Takım'da Montella, Romanya'yı ezberletecek! İtalyan garanti verdi
A Millî Takım’ın hocası Montella, Romanya’yı ezberliyor. Göreve geldiğinden beri en büyük hayalinin ay yıldızlı takımla Dünya Kupası’nda yer almak olduğunu söyleyen Vincenzo Montella “Hayalimiz için çalışıyoruz” dedi.
- Montella'nın Romanya maçına daha rahat hazırlanmak istemesi üzerine Süper Lig millî araya erken girdi.
- TFF, Montella'nın talebini ve hafta sonunun bayrama denk gelmesini göz önünde bulundurarak lig maçlarını hafta arasına çekti.
- Montella, tecrübeli ve genç isimlerden oluşan kadroyla Riva'da kampa girerek Romanya'yı analiz ediyor.
- Montella, A Millî Takım'ı Dünya Kupası'na götürme hedefini tekrarlayarak Romanya'yı ve play-off finalindeki rakibini yenip ABD'ye gitmek istediklerini belirtti.
- Sezon içinde az süre alan Salih Özcan, Montella tarafından orta sahadaki tecrübesi nedeniyle kadroya dahil edildi.
- Lig maçları tamamlanan oyuncular da bu akşamki idmanda takıma katılacak.
Avrupa ligleri devam ederken Süper Lig, millî araya erken girdi. Bunun sebebi ise Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın Romanya maçına daha rahat hazırlanmak istemesi. Bu talebi değerlendiren TFF, hem de hafta sonunun bayrama denk gelmesi sebebiyle lig maçlarını hafta arasına çekti, Montella’nın istediği zamanı İtalyan hocaya kazandırdı. Kadroyu hem tecrübeli hem de genç isimlerden oluşturan Montella ise Riva’ya kapandı, Romanya’yı ezberliyor. Yardımcılarıyla birlikte rakip takım analizlerini tamamlayan Montella, bütün oyuncuların takıma katılmasından sonra bunları takıma da ezberletecek.
BAŞARACAK GÜÇTEYİZ
Riva’da TFF yöneticileriyle sık sık görüşen Montella “Bu kupaya gideceğiz” garantisi verdi. A Millî Takım’a imza atarken de en büyük hedefinin ay yıldızlı takımı Dünya Kupası’na götürmek olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam “Artık hayalimize çok yakınız. Dünya Kupası için iki adım kaldı. Önce Romanya’yı sonra da play-off finalindeki rakibimizi yenip ABD’ye gitmek istiyoruz. Oyuncularımın formundan mutluyum. Kadrodaki birçok oyuncunun kendi takımlarında yeterli süre alması beni sevindiriyor. Ülke olarak biz Dünya Kupası’nda olmayı çok istiyoruz ve bunu da başaracağız” diye konuştu.
SALİH’TEN VAZGEÇMEDİ
A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın kadro tercihi dikkati çekti. Bu sezon Borussia Dortmund’da sadece 32 dakika oynayabilen Salih Özcan buna rağmen ay yıldızlı takımdaki yerini aldı. Montella, orta sahada Salih’in tecrübesinden yararlanmak istiyor.
KADRO TAMAMLANIYOR
A Millî Takım’da yer alan oyuncuların büyük bölümü üç gündür Riva’da çalışmalarını sürdürüyor. Lig maçlarını dün gece itibarıyla tamamlayan oyuncular da bu akşam yapılacak idmanda yerlerini alacak.