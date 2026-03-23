A Millî Takım’ın hocası Montella, Romanya’yı ezberliyor. Göreve geldiğinden beri en büyük hayalinin ay yıldızlı takımla Dünya Kupası’nda yer almak olduğunu söyleyen Vincenzo Montella “Hayalimiz için çalışıyoruz” dedi.

Avrupa ligleri devam ederken Süper Lig, millî araya erken girdi. Bunun sebebi ise Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın Romanya maçına daha rahat hazırlanmak istemesi. Bu talebi değerlendiren TFF, hem de hafta sonunun bayrama denk gelmesi sebebiyle lig maçlarını hafta arasına çekti, Montella’nın istediği zamanı İtalyan hocaya kazandırdı. Kadroyu hem tecrübeli hem de genç isimlerden oluşturan Montella ise Riva’ya kapandı, Romanya’yı ezberliyor. Yardımcılarıyla birlikte rakip takım analizlerini tamamlayan Montella, bütün oyuncuların takıma katılmasından sonra bunları takıma da ezberletecek.

A Milli Takım antrenmanından

BAŞARACAK GÜÇTEYİZ

Riva’da TFF yöneticileriyle sık sık görüşen Montella “Bu kupaya gideceğiz” garantisi verdi. A Millî Takım’a imza atarken de en büyük hedefinin ay yıldızlı takımı Dünya Kupası’na götürmek olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam “Artık hayalimize çok yakınız. Dünya Kupası için iki adım kaldı. Önce Romanya’yı sonra da play-off finalindeki rakibimizi yenip ABD’ye gitmek istiyoruz. Oyuncularımın formundan mutluyum. Kadrodaki birçok oyuncunun kendi takımlarında yeterli süre alması beni sevindiriyor. Ülke olarak biz Dünya Kupası’nda olmayı çok istiyoruz ve bunu da başaracağız” diye konuştu.

A Milli Takım antrenmanından

SALİH’TEN VAZGEÇMEDİ

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın kadro tercihi dikkati çekti. Bu sezon Borussia Dortmund’da sadece 32 dakika oynayabilen Salih Özcan buna rağmen ay yıldızlı takımdaki yerini aldı. Montella, orta sahada Salih’in tecrübesinden yararlanmak istiyor.

KADRO TAMAMLANIYOR

A Millî Takım’da yer alan oyuncuların büyük bölümü üç gündür Riva’da çalışmalarını sürdürüyor. Lig maçlarını dün gece itibarıyla tamamlayan oyuncular da bu akşam yapılacak idmanda yerlerini alacak.

