Kübra Yapıcı’yı öldürüp parçalara ayıran canilerin, bir ay cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Kübra gibi Şule Çet, Mihriban Yılmaz ve daha nice genç kız sosyopat, silah tutkunu ve bağımlı erkekler tarafından katledildi. Uzmanlar “Aileden ilgi görmeyen kızlar, kriminal tiplerle yakınlaşıyor” diye uyardı.

Şule Çet, Güleda Cankel, Pınar Gültekin, Tuba Tokbaş, Ayşe Tokyaz, Şebnem Şirin ve daha birçok genç kız hazin ölümleriyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Bunların birçoğu üniversite öğrencisi ve fakir aile çocuklarıydı. Belalı erkek arkadaşları tarafından öldürüldüler. Bazıları parçalara ayrılarak cesedi yok edilmeye çalışıldı.

KATİLLER FOTOKOPİ GİBİ

Katillerin profillerinin de birbirine benzerliği dikkati çekti. Kriminoloji ve davranış bilimleri uzmanı Prof. Dr. M. Burak Gönültaş, gençleri ve aileleri uyardı. Kızların daha dezavantajlı konumda bulunduğunu belirten Gönültaş şunları söyledi:

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Kübra Yapıcı cinayeti son durum ne? Kübra Yapıcı olayı hakkında bilinenler

"Kuralcı ailelerden gelen öğrenciler, üniversiteyi denetimden kurtuldukları yer gibi algılayabiliyorlar. Mesela gece geç saatlere kadar savunmasız kalabilecekleri ortamlarda kalabiliyorlar. Bazıları bir anda kuralsız kalmanın etkisiyle çok daha hızlı antisosyal davranışlar gösterebiliyor, yanlış arkadaşlıklar kurabiliyor. Sorunlu tiplerle, alkol ve uyuşturucu madde ile tanışma ihtimalleri artıyor. Yanlış yaptıklarında tehditlere maruz kalabiliyorlar. Bu da başka mağduriyetlere yol açıyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Hiranur cinayetinde yeni gelişme: Savcı mütalaasını açıkladı

SOSYAL MEDYA YA DA KAFELER

Okul, öğrencilerin günlük maksimum altı saatlerini tutar. Onun dışında vakitleri boş. Bunu nasıl değerlendireceklerini bilemiyorlar. En yakın alternatif ya sosyal medya ya da kafeler oluyor. Son dönemlerde üniversite etrafında kafeler arttı. Burada şehirlerin diğer gençleri de takılıyor. Kızların sorunlu tiplerle karşılaşma ve tanışma ihtimali artıyor.

FAİLİN NİYETİ FAYDALANMAKTIR

Bunlar, ağırlıklı olarak psiko-patalojik tipler, manipülatif karakterler. Kızlar, yakınlarından ilgi görmediğinde bu tarz kişilerin yakınlaşmasına kanabiliyorlar. Kriminal tırmanış diye bir şey vardır. Normalde failin niyeti öldürmek değildir. Bir şekilde faydalanmaktır. Bu cinsel olabilir, maddi olarak bir şey almak olabilir. Karşıdaki kişiye derdini nasıl anlatacağını bilemiyor, şiddet uyguluyorlar. Ayarı kaçırınca da sonu ölümle neticeleniyor. Öldürüldükten sonra da cesetlerin yakılması, parçalara ayrılması gibi vakalar görülebiliyor."

Kübra, Şule, Mihriban... Katiller fotokopi gibi! Uzmanlar uyardı: Profiller hep aynı

HİRANUR’UN KATİLİNE MÜEBBET

Mersin’de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın park hâlindeki otomobilde tabanca ile vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Hüseyin Arda Şark’ı ‘çocuğu muhtemel kasıtla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, ruhsatsız silah bulundurma suçundan da iki yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Nazmi Ç. ile Mustafa Z. ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından dört ay hapis cezası alarak tahliye edildi. Müşteki avukatlarından Derya Demir “Bu karara itiraz edeceğiz, bu kararı kabul etmeyeceğiz ve çocukların korunması için, çocukların ölmemesi için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Canımız sıkkın, ancak pes etmeyeceğiz elbette” dedi.

Kübra, Şule, Mihriban... Katiller fotokopi gibi! Uzmanlar uyardı: Profiller hep aynı

MİHRİBAN’IN KATİLLERİNE AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

İzmir’de kaybolduktan 14 gün sonra cesedi ormanda gömülü bulunan Mihriban Yılmaz cinayeti için dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 36 sayfalık iddianamede sanık Fatih İ. hakkında “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan ise 12 yıla kadar hapis talep edildi. Cinayete iştirak eden sanığın kardeşi Ö.İ. ile buluşmayı sağlayan komşu çift R.Ç. ve R.Ç. hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis, suça yardım ettiği öne sürülen amca H.İ. için 20 yıla kadar hapis istendi

Kübra, Şule, Mihriban... Katiller fotokopi gibi! Uzmanlar uyardı: Profiller hep aynı

ALEYNA ÇAKIR DAVASINDA SAVCI 15 YIL HAPİS İSTEDİ

Ankara’da ‘Aleyna Çakır’ adıyla bilinen Sema Esen’in evinde ölü bulunmasıyla ilgili davada sanık Ümitcan Uygun hakkındaki mütalaa açıklandı. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka dosyadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mütalaasını açıklayan savcısı, sanık Uygun’un “intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 22 Eylül’e erteledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası