Kar insan boyunu geçti, inekler bile gözden kayboldu
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Köyde inekler kara gömüldü, günlük yaşam durma noktasına geldi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkili olan 1,5 metreyi aşan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, inekler kara gömüldü ve köylüler temizlik seferberliği başlattı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Koyungölü köyünde etkisini artıran kar yağışı, hayatı adeta felç etti. Bölgede kar kalınlığı 1,5 metreyi aşarken, bazı noktalarda kar örtüsünün boy seviyesine ulaştığı görüldü.
İNEKLER KARA GÖMÜLDÜ
Yoğun kar nedeniyle ahırlardan çıkarılan inekler, karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yığınları arasında neredeyse gözden kaybolan hayvanlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Köy sakinleri ise günlük yaşamın aksamaması için seferber oldu. Ev ve ahırların önünde biriken karlar küreklerle temizlenirken, kapalı yolların açılması için de yoğun çaba harcandı.