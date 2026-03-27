Kocaeli Çayırova'da halk sağlığını hiçe sayan bir kasap "Alo 187" hattına gelen ihbarla suçüstü yakalandı. Yapılan baskında raflarda 2020 yılından kalma, küflenmiş ve bozuk etlerin satışa sunulduğu belirlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kasaba yönelik gerçekleştirilen denetim, halk sağlığının ne kadar büyük bir tehdit altında olabileceğini gözler önüne serdi

“Alo 187” hattına gelen şikayet üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir kasapta inceleme yapıldı.

KÜFLENMİŞ ETLER RAFLARDA!

Denetimlerde satışa sunulan etlerin bir kısmının bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve bir bölümünün de son kullanma tarihinin geçtiği belirlendi.

6 YILLIK ETİ SATACAKLARDI

Son kullanma tarihi geçen ürünlerin üzerinde 2020 yılına ait tarihlerin yer aldığı görüldü.

Tutulan tutanakların ardından işletme mühürlenirken, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş etler Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imhaya gönderildi.

