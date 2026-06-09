Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke’de rahatsızlanan 70 yaşındaki emekli orman memuru Adem Sayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sayın’ın cenazesinin memleketi Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli olan evli ve 3 çocuk babası Adem Sayın, hac ibadetini tamamlamasının ardından kutsal topraklarda aniden rahatsızlandı.

AMBULANS UÇAKLA GETİRİLMİŞTİ

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Sayın, 2 gün önce ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sayın, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber, Sayın ailesini ve Bolvadin halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Kutsal topraklarda rahatsızlanmıştı… Acı haber geldi

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi memleketi Bolvadin'e getirilen merhum Adem Sayın'ın, bugün kılınacak cenaze namazının ardından dualarla ilçe mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.

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