Adana'da cinnet getiren Sergen A., iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etmişti. Gündemden düşmeyen aile faciasıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Sen geldiğinde, ben ve çocuklar ölmüş olacağız" şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

15 Ocak akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada Sergen A. (34) kendilerini terk ettiği iddia edilen eşi G.A.'ya mesaj attı ve ardından bahçede bulunan lüks otomobilini ateşe verdi.

ÖNCE ÇOCUKLARINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Cinnet getiren koca, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Sergen A.'nın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Sen geldiğinde ben ve çocuklar ölmüş olacağız" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Sergen ve G.A. çiftinin komşusu Zehra Özgül

"ÇOCUKLARIMI KURTAR"

Sergen ve G.A. çiftinin komşusu Zehra Özgül, korkunç olayla ilgili şunları söyledi:

"Olay sırasında kendi evimdeydim. Komşumun biri geldi dedi ki; 'Aşağıdaki evde arabayı ateşe verdi' ben pencereden baktım. Yok zannetmiyorum otları falan yakıyordur dedim. Daha sonra alevler yükseldi. Bunun üzerine G.A.'yı aradım. G.A., bana telefonda 'Abla çocuklarım elinde, çocuklarımı kurtar' diye çığlık attı. Ben çılgına döndüm, evden fırladım sokağa attım kendimi"

"BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞI AKLIMA GELMEZDİ"

Arabada patlamalar meydana gelince korktuğunu ifade eden Özgül, "Sokakta feryat figan bağırdım. O patlamalarla beraber silah da patladı. Silah hiç aklıma gelmedi, Sergen A.'nın böyle bir şey yapacağı aklıma gelmedi" dedi.

"GELDİĞİNDE BEN VE ÇOCUKLAR ÖLMÜŞ OLACAĞIZ"

Zehra Özgül son olarak, "G.A.'nın annesiyle konuştuğumda, onlar da Sergen A.'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordu. Olaydan dakikalar önce Sergen A., G.A.'ya ‘Sen geldiğinde ben ve çocuklar ölmüş olacağız' diye mesaj attığını G.A.'nın annesi söyledi" diye konuştu.

