İran’ın petrol akışını durdurma tehditlerine karşılık açıklama yapan ABD Başkanı Donal Trump, Tahran’ı "ülke olarak bir daha toparlanamaz hale getirmekle" tehdit etti. Boğazın kapatılması halinde İran’ın şimdiye kadar gördüğü askeri karşılığın tam 20 kat daha şiddetlisiyle vurulacağını duyuran Trump, "Kolayca yok edilebilecek hedefleri haritadan sileriz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda petrol akışını durdurmaya yönelik bir adım atması halinde ABD’nin güçlü bir askeri karşılık vereceğini söyledi:

"Eğer İran Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır"

"KOLAYCA YOK EDİLEBİLECEK HEDEFLERİ VURURUZ"

ABD Başkanı, İran’ın böyle bir hamle yapması halinde Washington’un “kolayca yok edilebilecek hedefleri” vuracağını dile getirdi. Trump, bunun İran’ın yeniden bir ülke olarak toparlanmasını neredeyse imkansız hale getireceğini öne sürdü.

TRUMP: "YARDIM ETMEK İSTERİM AMA..."

Muhabirin "İran halkına yardım edeceğinize söz verdiniz, ancak askeri hedefleriniz tamamlandıktan sonra bu mücadeleyi bitirmeye istekli görünüyorsunuz. Bu bir ihanet değil mi?" sorusuna Trump şunları söyledi:

"Eğer kendilerini iyi davranabilirlerse onlara yardım etmek isterim, ama çok tehditkar davranıyorlar. Yardım almalarına izin veren bir sistemde olmaları gerekiyor."

Trump’ın sabrı taştı! Hürmüz için son uyarı dedi: "Gördüklerinden 20 kat daha sert vururuz"

"BOĞAZIN AÇIK KALMASI ABD’NİN HEDİYESİ"

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere bu hattı yoğun kullanan ülkeler için bir avantaj olduğunu söyledi. ABD’nin bu güvenliği sağladığını savunan Trump, boğazın açık tutulmasını “ABD’nin bir hediyesi” olarak nitelendirdi.

HÜRMÜZ ÇIKIŞI GERİLİMİ ARTIRDI

Trump, 9 Mart’ta CBS News’e verdiği röportajda da Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü almayı düşündüğünü söylemişti.

İran Devrim Muhafızları ise buna karşılık olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap veya Avrupa ülkelerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceğini duyurdu. Açıklama, bölgede gerilimin daha da tırmandığı yorumlarına yol açtı.

"İRAN'DA 10 GÜNDE 5 BİNİ AŞKIN HEDEF VURULDU"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun ilk 10 gününde rejime ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda aralarında B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı iletildi.

Yapılan saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargah ve üsler, donanma unsurları ve rejime ait savunma yeteneklerini hedef aldığı kaydedildi. Bu kapsamda şimdiye kadar İran rejimine ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğu ve 50'ye aşkın gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği ileri sürüldü.

