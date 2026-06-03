Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 şahıs çevreye rastgele ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralanırken saldırgan şahıs ise yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde E.C.Ç, henüz bilinmeyen nedenle elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

5 KİŞİ YARALANDI

Saçmaların isabet ettiği N.K, S.Ç, B.Ç, F.Ç. ve S.S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerince suç aleti tüfekle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç. tutuklandı.

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